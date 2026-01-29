ABD Başkanı Donald Trump ve dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj, ABD Hazine Bakanlığı'nın Washington'da düzenlediği bir etkinlikte bir araya geldi.

Etkinlikte el ele poz veren ikili, Trump yönetiminin yeni ekonomik projelerini tanıtırken Minaj'ın destek dolu açıklamaları dikkat çekti.

"ONUN ARKASINDA BÜYÜK BİR GÜÇ VAR"

Kürsüde bir konuşma gerçekleştiren Nicki Minaj, kendisini başkanın "bir numaralı hayranı" olarak tanımladı. Trump'a yönelik eleştirilerin kendisini etkilemediğini, aksine desteğini artırmak için motive ettiğini belirten rapçi, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların nefreti ya da söyledikleri beni hiç etkilemiyor. Aksine onu daha fazla desteklemem için motive ediyor. Onun arkasında büyük bir güç var. Tanrı onu koruyor."

Hollywood'dan Trump yönetimine tepki yağdı

Minaj, Trump’a yönelik tutumu karalama kampanyası ve zorbalık olarak niteleyerek buna izin vermeyeceklerini söyledi.

1 MİLYON DOLARLIK "ALTIN KART" PAYLAŞIMI

Ünlü rapçi, konuşmasının ardından sosyal medya hesabından "Trump Altın Kartı"nın fotoğrafını paylaştı. 1 milyon dolarlık bağış ve 15 bin dolarlık işlem ücreti karşılığında alınan kart, ABD'de çok hızlı bir şekilde oturum almayı sağlıyor.

Ayrıca etkinlikte, Trump Accounts programı tanıtıldı. Trump, Minaj’ın bu programa yüz binlerce dolar yatırım yaptığını açıklarken; PBS'e göre sanatçının 150 bin ila 300 bin dolar arasında bağış taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

TRUMP'IN GÖÇ POLİTİKASINI ELEŞTİRMİŞTİ

Nicki Minaj'ın bu desteği, geçmişteki açıklamaları nedeniyle dikkat çekti. Trump'ın ilk başkanlık dönemindeki göç politikalarını "Ailelerinden koparılan çocuklar beni çok etkiledi" diyerek eleştiren ve daha önce destek vermeyeceğini açıklayan Minaj, son dönemde Trump'ın en güçlü destekçileri arasında yer alıyor.