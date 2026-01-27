Hollywood ayağa kalktı: Trump yönetimine tepki yağdı

ABD’nin Minnesota eyaletinde göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerince iki ABD'linin öldürülmesinin ardından, Hollywood’dan çok sayıda ünlü isim Donald Trump yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Pedro Pascal, yaptığı paylaşımda öldürülen Alex Jeffrey Pretti ve Renee Nicole Macklin Good için adalet talep etti. Pascal, paylaşımlarında New York Times’ta yayımlanan bir makaleye de atıfta bulunarak, "ABD halkı gerçeği bilmeyi hak ediyor" dedi.

Billie Eilish, Alex Pretti’yi “gerçek bir ABD kahramanı” olarak tanımladı ve birçok meslektaşının bu olaylar karşısında sessiz kalmasını sert bir dille eleştirdi. Eilish, diğer ünlülere kamuoyu önünde konuşma çağrısı yaptı.

Aynı şekilde Katy Perry, takipçilerine ABD senatörlerine mektup yazmaları ve ICE için ayrılacak bütçe fonlarına karşı çıkmaları yönünde çağrıda bulundu.

Trump'ın hastalığını yeğeni açıkladı

GENEL GREV ÇAĞRISI

Oyuncu Jamie Lee Curtis, sosyal medya üzerinden ICE karşıtı görseller paylaştı. Sundance Film Festivali’ne katılan Edward Norton ise burada yaptığı konuşmada genel grev çağrısı yaptı.

Festival sırasında konuşan Natalie Portman, hükümetin tutumunu eleştirerek, "ABD halkının davranışlarıyla gurur duyuyorum ancak hükümetin tutumundan derin üzüntü duyuyorum." dedi. Olivia Wilde ise yaşananlar karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Oyuncular Mark Ruffalo ve Glenn Close da sosyal medya üzerinden Trump yönetimini eleştirdi.

Şarkıcı Olivia Rodrigo da yaptığı paylaşımda, "ICE'nin eylemleri kabul edilemez ancak güçsüz değiliz. Bizim eylemlerimizin önemi var. Minnesota ile birlikteyim." ifadelerine yer verdi.

Trump komutanı görevden aldı

NE OLMUŞTU?

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" iddia etmişti.

24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kişinin Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.