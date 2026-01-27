Trump Nazi'ye benzetilen komutanı görevden aldı

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde federal göçmenlik polislerinin 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’yi öldürmesinin yankıları devam ediyor. Olayın ardından kamuoyu tepkisi yükselirken Trump yönetimi, söylem ve sahadaki uygulamalarında geri adım attı.

SINIR DEVRİYESİ KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI!

Gelen tepkilere ilişkin sert açıklamalarda bulunan Beyaz Saray, olay anına ilişkin görüntülerin yayılmasıyla birlikte söylemini yumuşattı. Bölgenin sınır devriyesi komutanı Gregory Bovino ise görevden alındı.

Olayın hemen ardından İç Güvenlik Bakanlığı ve sınır güvenliği yetkilileri, Pretti’yi “federal ajanlara saldırmak isteyen bir tehdit” olarak değerlendirmişti fakat kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, Pretti’nin elinde silah değil cep telefonu olduğunu ve olay yerindeki bir kadına yardım etmeye çalıştığını kanıtladı.

TRUMP “TRAJİK” DEDİ!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ifade ederken ABD Başkanı Donald Trump da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pretti’nin ölümünün “trajik” olduğunu ifade etti.

Minneapolis’te gümrük muhafaza polislerine karşı protestolar devam ederken operasyonları yürüten sınır devriyesi komutanı Gregory Bovino’nun Minneapolis’ten ayrılması dikkat çekti. Bovino, olay sonrası Pretti’nin “federal polisleri katletmek istediğini” iddia etmişti.

Göçmen polisinin ikinci cinayeti ABD'yi karıştırdı! Trump suçu demokratlara attı: Obama vatandaşları sokağa çağırdı!

ABD Başkanı Trump, Bovino’nun yerine, batı medyasında göçmenlik politikalarında daha deneyimli ve siyasi açıdan daha temkinli bir isim olarak görülen Tom Homan’ı görevlendirdi. Homan’ın doğrudan Trump’a bağlı çalışacağı ve federal güçlerin koordinasyonunu üstleneceği kaydedildi.