Trump Nazi'ye benzetilen komutanı görevden aldı

Trump Nazi'ye benzetilen komutanı görevden aldı
Yayınlanma:
ABD’nin Minneapolis kentinde federal göçmenlik polislerinin 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’yi öldürmesine gelen tepkiler üzerine Trump yönetimi geri adım attı. Olaya ilişkin görüntülerin yayılmasıyla birlikte söylemini yumuşatan Beyaz Saray, ABD’lilerin Nazi’ye benzettiği sınır devriyesi komutanını görevden aldı.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde federal göçmenlik polislerinin 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’yi öldürmesinin yankıları devam ediyor. Olayın ardından kamuoyu tepkisi yükselirken Trump yönetimi, söylem ve sahadaki uygulamalarında geri adım attı.

trump-001.webp

SINIR DEVRİYESİ KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI!

Gelen tepkilere ilişkin sert açıklamalarda bulunan Beyaz Saray, olay anına ilişkin görüntülerin yayılmasıyla birlikte söylemini yumuşattı. Bölgenin sınır devriyesi komutanı Gregory Bovino ise görevden alındı.

Olayın hemen ardından İç Güvenlik Bakanlığı ve sınır güvenliği yetkilileri, Pretti’yi “federal ajanlara saldırmak isteyen bir tehdit” olarak değerlendirmişti fakat kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, Pretti’nin elinde silah değil cep telefonu olduğunu ve olay yerindeki bir kadına yardım etmeye çalıştığını kanıtladı.

devriye-komutani.webp

TRUMP “TRAJİK” DEDİ!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ifade ederken ABD Başkanı Donald Trump da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pretti’nin ölümünün “trajik” olduğunu ifade etti.

Minneapolis’te gümrük muhafaza polislerine karşı protestolar devam ederken operasyonları yürüten sınır devriyesi komutanı Gregory Bovino’nun Minneapolis’ten ayrılması dikkat çekti. Bovino, olay sonrası Pretti’nin “federal polisleri katletmek istediğini” iddia etmişti.

Göçmen polisinin ikinci cinayeti ABD'yi karıştırdı! Trump suçu demokratlara attı: Obama vatandaşları sokağa çağırdı!Göçmen polisinin ikinci cinayeti ABD'yi karıştırdı! Trump suçu demokratlara attı: Obama vatandaşları sokağa çağırdı!

ABD Başkanı Trump, Bovino’nun yerine, batı medyasında göçmenlik politikalarında daha deneyimli ve siyasi açıdan daha temkinli bir isim olarak görülen Tom Homan’ı görevlendirdi. Homan’ın doğrudan Trump’a bağlı çalışacağı ve federal güçlerin koordinasyonunu üstleneceği kaydedildi.

Kaynak:ANKA

MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Dünya
Almanya'dan ABD'ye gidecek vatandaşlarına 'polis saldırısı' uyarısı
Almanya'dan ABD'ye gidecek vatandaşlarına 'polis saldırısı' uyarısı
'Ne Amerika ne Çin' dedi 15 yaş altına sosyal medyayı yasakladı!
'Ne Amerika ne Çin' dedi 15 yaş altına sosyal medyayı yasakladı!
Hollywood ayağa kalktı: Trump yönetimine tepki yağdı
Hollywood ayağa kalktı: Trump yönetimine tepki yağdı