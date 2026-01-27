Trump'ın hastalığını yeğeni açıkladı: Babası da bu yüzden hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlığına ilişkin şüpheler sık sık gündeme gelirken daha önce de kameralara takılan elindeki morluk son olarak Davos'taki temasları sırasında yine dikkat çekmişti. 79 yaşındaki Trump'ın o morlukları daha önce rutin bir kardiyovasküler önlem olarak asprin kullanması olarak açıklanırken Trump bu açıklamayı doğrulamış hatta doz aşımı yaptığını itiraf etmişti.

New York Magazine’e kapsamlı bir röporaj veren Donald Trump'ın babasına dair unutkanlık yaşaması bu kez bilişsel sağlığına yönelik soru işaretlerini gündeme getirdi.

Trump elindeki morlukların nedenini açıkladı: Aşırı dozdan damarlarını patlatmış

TRUMP'IN HASTALIĞINI YEĞENİ AÇIKLADI

Röportaj sırasında babasının Alzaymır hastalığıyla olan mücadelesinden bahseden Trump'ın, hastalığın adını anımsayamaması tartışmaların fitilini yeniden ateşledi. Beyaz Saray sağlık ekibi Başkan’ın "son derece sağlıklı" olduğunu yineleyerek tartışmaları dindirmeye çalışırken; Trump'ın yeğeni, klinik psikolog Mary Trump’tan "bunama belirtileri" iddiası geldi.

Trump, babasının hastalığına ilişkin açıklama yaparken hastalığın adını hatırlamakta zorlandı. Babasının rahatsızlığını anlatırken duraksayan Trump, “Bir problemi vardı. Belirli bir yaşta, 86-87 yaşlarında… Ne derlerdi ona?” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’e dönen Trump "Alzheimer” yanıtı alınca babasının rahatsızlığını anlatabildi. Öte yandan hastalığın kendisinde olmadığını ifade eden Trump, bu hastalığın kendisinde görülme ihtimalini hiç düşünüp düşünmediği yönündeki soruya ise, “Hayır, hiç düşünmüyorum. Çünkü ne olursa olsun umursamıyorum. 40 yıl önce nasıl hissediyorsam şimdi de aynı hissediyorum” yanıtını verdi.

Daily Mail’in haberine göre, Beyaz Saray doktorları Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken, Trump’ın yeğeni Mary Trump ise başkanın bunama belirtileri gösterdiğini öne sürdü. Mary Trump, dedesinin hayattayken zaman zaman “şaşkın bir geyik gibi baktığını”, amcası Trump’ın ise “zaman ve mekân algısını kaybetmiş gibi göründüğünü” iddia etti.

BABASI DA BU YÜZDEN HAYATINI KAYBETTİ

Donald Trump'ın babası Fred Trump, 1999 yılında vefat etmeden önce yaklaşık altı yıl boyunca Alzaymır hastalığıyla mücadele etmiş ancak hayatını kaybetmişti. Trump, geçmişteki pek çok konuşmasında babasının bu durumunun kendisi üzerinde derin bir etkisi olduğunu, bu yüzden alkol ve sigaradan uzak durduğunu belirtmişti. Ancak, babasından bahsederken hastalığın adını hatırlayamaması, "bilişsel gerileme" iddialarını savunanlar için önemli bir argüman haline geldi.

Röportaj sırasında Trump’ın sağlık ekibinden iki isim de hazır bulundu. Doktor asistanı Albay Jason Jones, Trump’ın EKG sonuçlarının kendisini “14 yaş daha genç gösterdiğini” söyledi. Trump’ın başhekimi Yüzbaşı Sean Barbabella ise yapılan ileri görüntüleme testlerinde kalp veya damarlarla ilgili herhangi bir soruna rastlanmadığını belirtti. Her iki doktor da sağlık sonuçlarını “kusursuz” ve “mükemmel” olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller da dergiye yaptığı açıklamada Trump için, “İyi bir hafızası ve fazlaca enerjisi var. Haberinizin başlığı ‘Süper İnsan Başkan’ olmalı” ifadelerini kullandı.

Trump ise sağlık testlerine esprili bir dille yaklaşarak, “Hayatımda yaptığım en berbat şeydi ve onları suçluyorum” dedi.

AYAKLARINDAKİ ŞİŞLİK DE DİKKATLERİ ÇEKMİŞTİ

Fotoğrafçılar, 13 Temmuz 2025'te New Jersey'de oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Trump'ın şişmiş bacaklarını görüntülemişti. Şişmiş bacaklar ve morluklar, Trump'ın kamuoyuna açıklanmayan bir hastalık geçiriyor olabileceği yönünde söylentileri uzun süredir gündemde tutmayı sürdürüyor.

Göreve başlayan en yaşlı ABD Başkanı unvanını elinde tutan Trump için venöz yetmezlik iddiaları da gündeme gelmiş kalp damar sağlığı tartışmaya açılmıştı.

VENÖZ YETMEZLİK BELİRTİLERİ NELER?

Genellikle ayak ve ayak bileklerinde görülen şişliklere ek olarak, bacaklarda ağrı, ağırlık veya karıncalanma hissedilebiliyor.

Varisli damarlar da bu durumun semptomlarından biri. Şiddetli vakalarda, ülser olarak bilinen bacak yaraları çıkabiliyor.

Yer çekiminin tersine olacak şekilde ayaktan kalbe kan pompalamak özellikle de kişi uzun süre ayakta duruyor veya oturuyorsa zorlu bir iştir. Bu nedenle bacak damarları, kanın bu yolculukta geriye doğru kaymasını engelleyen tek yönlü kapakçıklarla kaplıdır. Bu kapakçıklara zarar veren herhangi bir şey kronik venöz yetmezliğe yol açabilir.

Bacak damarlarının ultrason muayeneleri, kronik venöz yetmezliği teşhisine yardımcı olabiliyor.

Doktorlar kompresyon çorapları giymeyi, bacakları yüksekte tutmak ve sağlıklı bir kiloya ulaşmayı tavsiye ediyor.

Ayrıca egzersiz, özellikle yürüyüş öneriliyor. Güçlü bacak kasları, damarları sıkıştırarak kanın istenen şekilde pompalamasına yardımcı oluyor.

Daha ileri vakalarda ise ilaç ve tıbbi müdahaleler mevcuttur.