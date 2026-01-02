Trump elindeki morlukların nedenini açıkladı: Aşırı dozdan damarlarını patlatmış

Trump elindeki morlukların nedenini açıkladı: Aşırı dozdan damarlarını patlatmış
Yayınlanma:
ABD medyası, 79 yaşında göreve başlayarak en yaşlı başkan olan Trump'ın aylardır sağ elinde uzun süredir geçmeyen bir morluk olduğunu yeniden gündeme getirmişti. Merak edilen konuya açıklık getiren Trump elindeki morlukların nedenini açıkladı. Meğer doktorların tavsiyesini abartan Trump, aşırı dozdan damarlarını patlatmış.

ABD başkanlık koltuğuna oturan en yaşlı başkan olan 79 yaşındaki Donald Trump'ın sağlık sorunlarına ilişkin haberler ABD medyasında sıkça yer bulurken özellikle sağ elinin üzerindeki morlukların aylardır geçmemesi dikkatleri çekmişti.

Geçtiğimiz hafta yeniden gündeme gelen morluklara ilişkin Beyaz Saray sürekli düzenli asprin kullanan Trump'ın sürekli el sıkışmak durumunda kalmasına bağlarken itiraf birinci ağızdan geldi.

TRUMP ELİNDEKİ MORLUKLARIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Trump, Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, sağlık durumuyla ilgili söylentilere cevap verdi. Elindeki morlukların nedenini açıklayan yanıtı ABD başkanının garipliklerine bir yenisini daha ekledi.

trump-elindeki-morluklarin-nedenini-acikladi-asiri-dozdan-damarlarini-patlatmis.jpg

Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek dozda aspirin aldığını, bunun da sağlık durumuyla ilgili sorgulamaların kaynağı olan elindeki görünür morluklara neden olduğunu vurguladı. Bazı "batıl inançlara" sahip olduğuna işaret eden Trump, 25 yıldır düzenli aspirin kullandığı bilgisini paylaştı.

trump-elindeki-morluklarin-nedenini-acikladi-asiri-dozdan-damarlarini-patlatmis-2.jpg

Trump ayrıca bacağında oluşan şişliklere karşı da özel çorap kullanmayı denediğini ancak bundan "hoşlanmadığı için" vazgeçtiğini dile getirdi.

AŞIRI DOZDAN DAMARLARINI PATLATMIŞ

ABD Başkanı, daha yüksek dozda aspirin almasıyla ilgili "Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve ben kalbimden kanın kalın akmasını istemiyorum. Kalbimden ince, güzel kanın akmasını istiyorum. Anlaşıldı mı?" ifadelerini kullandı.

trump-elindeki-morluklarin-nedenini-acikladi-asiri-dozdan-damarlarini-patlatmis-3.jpg

Hiçbir zaman uzun süre uyumadığını ve spor yapmayı sevmediğini aktaran Trump, "Bazı insanların yaptığı gibi saatlerce koşu bandında yürümek veya koşmak bana göre değil" değerlendirmesinde bulundu.

trump-elindeki-morluklarin-nedenini-acikladi-asiri-dozdan-damarlarini-patlatmis-4.jpg

Trump, son başkanlık seçimi döneminde, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı, yaşlılığı ve sağlık sorunları nedeniyle sık sık eleştirmiş, başkanlık görevini sürdürmeye elverişli olmadığını öne sürmüştü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
Dünya
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
Son dakika | Trump'tan İran'a müdahale sinyali
Son dakika | Trump'tan İran'a müdahale sinyali