Trump elindeki morlukların nedenini açıkladı: Aşırı dozdan damarlarını patlatmış

ABD başkanlık koltuğuna oturan en yaşlı başkan olan 79 yaşındaki Donald Trump'ın sağlık sorunlarına ilişkin haberler ABD medyasında sıkça yer bulurken özellikle sağ elinin üzerindeki morlukların aylardır geçmemesi dikkatleri çekmişti.

Geçtiğimiz hafta yeniden gündeme gelen morluklara ilişkin Beyaz Saray sürekli düzenli asprin kullanan Trump'ın sürekli el sıkışmak durumunda kalmasına bağlarken itiraf birinci ağızdan geldi.

TRUMP ELİNDEKİ MORLUKLARIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Trump, Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, sağlık durumuyla ilgili söylentilere cevap verdi. Elindeki morlukların nedenini açıklayan yanıtı ABD başkanının garipliklerine bir yenisini daha ekledi.

Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek dozda aspirin aldığını, bunun da sağlık durumuyla ilgili sorgulamaların kaynağı olan elindeki görünür morluklara neden olduğunu vurguladı. Bazı "batıl inançlara" sahip olduğuna işaret eden Trump, 25 yıldır düzenli aspirin kullandığı bilgisini paylaştı.

Trump ayrıca bacağında oluşan şişliklere karşı da özel çorap kullanmayı denediğini ancak bundan "hoşlanmadığı için" vazgeçtiğini dile getirdi.

AŞIRI DOZDAN DAMARLARINI PATLATMIŞ

ABD Başkanı, daha yüksek dozda aspirin almasıyla ilgili "Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve ben kalbimden kanın kalın akmasını istemiyorum. Kalbimden ince, güzel kanın akmasını istiyorum. Anlaşıldı mı?" ifadelerini kullandı.

Hiçbir zaman uzun süre uyumadığını ve spor yapmayı sevmediğini aktaran Trump, "Bazı insanların yaptığı gibi saatlerce koşu bandında yürümek veya koşmak bana göre değil" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, son başkanlık seçimi döneminde, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı, yaşlılığı ve sağlık sorunları nedeniyle sık sık eleştirmiş, başkanlık görevini sürdürmeye elverişli olmadığını öne sürmüştü.