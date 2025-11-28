ALS teşhisi konmuştu: Ünlü oyuncudan acı haber geldi

Yayınlanma:
2 yıl önce ALS teşhisi konulan ünlü İngiliz oyuncu Lynne Verrall'dan acı haber geldi. 76 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.

İngiliz televizyonunun sevilen yüzlerinden, Coronation Street dizisinin yıldızı Lynne Verrall, mücadele ettiği motor nöron hastalığı yani ALS sebebiyle 76 yaşında Paris'te hayatını kaybetti.

50 yılı aşkın kariyerinde televizyonun yanı sıra birçok tiyatro oyununda da yer alan ünlü oyuncu, en çok Coronation Street dizisindeki Geraldine Spellman karakteriyle biliniyordu.

2 yıl önce ALS teşhisi konulan Lynne Verrall'ın menajeri Samantha Boyd, oyuncunun vefatını duyururken, Verrall'ın hastalığı büyük bir kararlılık, dayanıklılık ve mizahla karşıladığını belirtti. Verrall'ın Paris'teki yaşamı ve sanata olan tutkusunun, hastalığıyla mücadelesinde ona güç verdiğini belirtti.

Ünlü oyuncu, vefatından sonra da hastalığa dikkat çekmeye devam etti; vasiyetinde ALS ile mücadele edenlere destek olmak amacıyla Paris'teki ilgili derneğe bağışta bulundu.

MOTOR NÖRON HASTALIĞI NEDİR?

Lynne Verrall'ın mücadele ettiği motor nöron hastalığı olarak da bilinen Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), kas güçsüzlüğüne neden olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. ALS belirtileri bir uzuvda kas seğirmesi, konuşma, yutkunma ve hareket etme güçlüğü olarak ortaya çıkar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

