Ünlü oyuncu evsizlere yemek dağıttı

Hollywood'un ünlü isimlerinden Jennifer Garner, Los Angeles'ta düzenlenen bir yardım etkinliğine gönüllü olarak katıldı.

53 yaşındaki ünlü oyuncu, bir yardım kuruluşunun düzenlediği ve 2 bin 500'den fazla Şükran Günü yemeği servis etmeyi planladığı etkinlikte yoksul ve evsizlere yemek dağıttı.

Garner, sadece yemek tezgâhının başına geçmedi, aynı zamanda masalara servis yaparak yüzlerce gönüllüden biri olarak etkinliğe destek verdi.

Ünlü oyuncu, bu tür yardım faaliyetlerine daha önce de katılmıştı.

GEÇEN YIL ESKİ EŞİYLE BİRLİKTEYDİ

Jennifer Garner'ın bu yılki etkinliğe tek başına katılması ise dikkat çekti. Garner, geçen yıl aynı dönemde düzenlenen yemek dağıtım işini, 2018 yılında boşandığı eski eşi Ben Affleck ile birlikte yapmıştı.

Garner ve Affleck'in bu ortak gönüllü çalışması, özellikle Affleck'e, o dönemde Jennifer Lopez'in açtığı boşanma davası sürecinde destek olduğu yönünde yorumlanmıştı.

Ünlü çiftin; 19 yaşında Violet, 16 yaşında Fin ve 13 yaşında Samuel adlarında üç çocuğu bulunuyor.