Adnan Şenses'in manevi kızı hayatını kaybetti

Merhum sanatçı Adnan Şenses'in manevi kızı olarak tanınan Türk Sanat Müziği sanatçısı Banu Kalender, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Banu Kalender'den acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Kalender, 26 Nisan'da evinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Adnan Şenses'in manevi kızı olarak da bilinen Banu Kalender'in cenazesi İstanbul Kartal'daki aile mezarlığında, Şenses'in yanına defnedildi. Sabah'ın haberine göre, yakın çevresinin katıldığı cenaze sade bir törenle gerçekleştirildi.

MODA ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPTI

Müziğin yanı sıra moda alanında da çalışmalar yapan Kalender, uzun yıllar stilistlik ve modellik yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı moda tasarım öğretmenliği diplomasına sahip olan sanatçı, kariyerinin ilk yıllarında ünlü bir markanın bünyesinde görev yaptı. Kalender, daha sonra müziğe yönelerek sanat hayatında yeni bir sayfa açmıştı.

