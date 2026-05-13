Burcu Güneş'ten İrem Derici'ye tazminat davası! "Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor"

Magazin gündemini uzun süre meşgul eden polemik mahkemeye taşındı. Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, kendisine yönelik "Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor" şeklinde paylaşım yapan meslektaşı İrem Derici'ye karşı harekete geçti.

İrem Derici'nin paylaşımının ardından Burcu Güneş'in adliyenin yolunu tuttuğu ve Derici hakkında manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.

250 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre, "Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor" ifadesinin küfür ve aşağılama mahiyeti taşıdığını belirten Güneş, ızdırap çekip büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek 250 bin TL manevi tazminat talep etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

İşte ikili arasında yaşanan polemik:

Emre Altuğ'un albüm lansmanında Demet Akalın'ı eleştiren Burcu Güneş'e İrem Derici'den cevap geldi.

Derici'nin Burcu Güneş'e yönelik 'Sus ayol' paylaşımı sonrası Güneş, Derici'ye hitaben şu ifadeleri kullandı:

Magazin gülü İrem Derici, sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra da destur iste. Sen o ergen depresyonlarının içinde okuluna giderken ben Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle albümler kaydedip sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz.

Bu sözlerin ardından Derici'den ise şu yanıt geldi:

Kız sana ne oldu, yıllardır yerinde saydın, o sizin bölgeniz dediğin yere girmek için yırtıldın, Quincy Jones ile albüm kaydetti sanki. Açıklamaya bak, önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta. Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor. Kendini Sezen Aksu sanıyor! Kes sesini otur ya da hiç sıkılmadan 3 öğün sana haddini bildiririm. Hırsından kabız olursun.





