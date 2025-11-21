33 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Hollywood yapımlarında üstlendiği rollerle tanınan Kanadalı genç oyuncu Spencer Lofranco, 33 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle 'Gotti' filminde John Travolta'nın oğlunu canlandırmasıyla hatırlanan oyuncunun ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Jamesy Boy ve Gotti gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan Kanadalı oyuncu Spencer Lofranco, hayatını kaybetti. 33 yaşındaki oyuncunun ölüm haberi, kardeşi Santino Lofranco tarafından Instagram üzerinden yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

Santino Lofranco, kardeşinin fotoğrafını paylaşarak, "Kardeşim, sadece bazılarının hayal edebileceği bir hayat yaşadın. İnsanların hayatlarını değiştirdin ve şimdi Tanrı'nın yanındasın. Seni her zaman seveceğim ve özleyeceğim" mesajını yayımladı.

Genç oyuncunun ölüm nedeni ise açıklanmadı.

spencer-lofranco.jpg

Evrim Akın iddiaları ortalığı karıştırdı: Ünlü oyuncudan Akın'a destek geldiEvrim Akın iddiaları ortalığı karıştırdı: Ünlü oyuncudan Akın'a destek geldi

NEW YORK FİLM AKADEMİSİ'NDEN HOLLYWOOD'A

18 Ekim 1992'de Toronto'da dünyaya gelen Spencer Lofranco, askeri okul eğitimi aldıktan sonra oyunculuk kariyerine odaklandı.

New York Film Akademisi'nde aldığı bir yıllık konservatuvar eğitimi, onun 2014 yapımı Jamesy Boy filminde başrolü kapmasını sağladı.

spencer-lofranco-gotti.jpg
Spencer Lofranco (Gotti)

Lofranco, kariyeri boyunca 2013 yapımı At Middleton, 2014 yapımı Unbroken ve 2015 yapımı Home dahil olmak üzere yedi filmde rol aldı.

Ancak onu geniş kitlelere tanıtan rol, mafya babası John Gotti'nin hayatını konu alan Gotti filminde, başrol oyuncusu John Travolta'nın oğlu John Gotti Jr.'ı canlandırması oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

