33 yaşındaki oyuncu elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi

"Below Deck" adlı programın yıldızı, oyuncu Fraser Olender, elektronik sigara kullanımının yol açtığı bir sağlık sorunu yaşadığını açıkladı. 33 yaşındaki Olender, elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdiğini ve akciğerinin ciddi hasar gördüğünü duyurdu.

Sosyal medya hesabından hastanede çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Olender, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, birkaç hafta önce şiddetli göğüs ağrısı ve nefes almada zorluk nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Olender, teşhisin "elektronik sigara zehirlenmesi" olduğunu açıklayarak, "Daha önce hiç böyle bir korku veya acı tecrübe etmemiştim" ifadelerini kullandı.

Kalbe kan taşıyan atardamarların aniden kasılarak kapandığını açıklayan Olender, "Bu spazm kan akışını yeterince azalttı ve bir kalp krizine yol açtı. Tıkanıklıktan değil, spazm sırasında kalbimin yeterince oksijen alamamasından kaynaklandı" dedi.

"BU KADAR APTALCA BİR ŞEY UĞRUNA ÖLEBİLİRDİM"

Hastanede bir hafta geçiren ve artık iyileşme sürecinde olduğunu belirten ünlü isim, yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu vurguladı. Olender, şu çağrıyı yaptı:

"Eğer bu deneyim tek bir kişinin bile elektronik sigarayı yeniden düşünmesine yardımcı olursa, anlatmaya değer. Bu kadar aptalca bir şey uğruna ölebilirdim. Lütfen kendinize bir iyilik yapın ve siz de hemen bırakın. Bu korkunç şeyler hakkında yeterince bilgi sahibi değiliz."

Olender, bu olaydan beri elektronik sigaraya dokunmadığını ve bir daha asla dokunmayacağını da sözlerine ekledi.