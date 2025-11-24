300'den fazla filmde rol almıştı: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

300'den fazla filmde rol almıştı: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Hint sinemasının efsane ismi Dharmendra, 89 yaşında hayatını kaybetti. 300’ün üzerinde filmde rol alan efsane aktörün vefatı, tüm Hindistan'ı yasa boğdu.

Gerçek adı Dharam Singh Deol olan Bollywood'un efsane isimlerinden Dharmendra, 89 yaşında hayatını kaybetti.

1960’lı yıllardan itibaren başlayan kariyeri boyunca romantik rollerden, komediye ve aksiyona uzanan geniş yelpazede unutulmaz karakterlere hayat veren ve "Bollywood’un orijinal He-Man’i" olarak anılan ünlü oyuncu, arkasında 300'den fazla film bıraktı.

Özellikle 1975 yapımı "Sholay"de canlandırdığı haylaz ve sevimli "Veeru" karakteri, onu Hint sineması tarihine altın harflerle yazdırdı.

dharmendra-vefat.webp

"BİR DÖNEMİN SONU"

Bollywood'un en sevilen yüzlerinden biri olan Dharmendra'nin ölümü üzerine, ülkenin üst düzey isimlerinden taziye mesajları geldi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yayınladığı taziye mesajında aktörün ölümünün “Hint sineması için bir dönemin sonu” olduğunu belirterek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

dharmendra.jpg

HER ŞEY YETENEK YARIŞMASIYLA BAŞLAMIŞTI

Punjab’da orta sınıf bir aileden gelerek gençlik yıllarında Filmfare’in yetenek yarışmasını kazanıp Mumbai’ye taşınmasıyla yıldızlığa adım atan aktör, kısa süreli bir siyasi kariyere de imza atmış, ancak son yıllarına kadar sinema projelerinde yer almaya devam etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

