İBB Şehir Tiyatroları, Zihni Göktay’ı sanatseverlerle buluşturuyor

İBB Şehir Tiyatroları, Zihni Göktay’ı Gidiş Dönüş Moskova (Retro) adlı oyunla yeniden seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 18 Kasım 2025’te Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’ndeki Şener Şen Sahnesi'nde iki seans halinde sahnelendi. Göktay’ın ustalığıyla derinleşen yapım, 27 Aralık 2025’te Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Şehir Tiyatroları’nın yöneticileri ve çalışanları, değerli sanatçıyı kaldığı huzurevinde ziyaret etti. Kurumun Müdürü Oytun Askeroğlu, Göktay’ın genel durumu ve gereksinimleri hakkında yetkililerden bilgi alarak sanatçıyla sanat yolculuğu üzerine samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. Feneryolu’ndaki evi kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle yıkıldıktan sonra Göktay, kiralık bir daire tutmak yerine Maltepe’deki bir bakım merkezinde yaşamayı seçti.

Sanatçının kendisine ayrılmış bir odası bulunuyor ve yaşıtlarıyla vakit geçirebileceği sosyal alanlara erişimi var. Günlük sağlık kontrolleri kurumun doktorları tarafından düzenli şekilde yapılıyor. Göktay, sanat yaşamını Şehir Tiyatroları repertuvarındaki Gidiş Dönüş Moskova (Retro) adlı oyunla sürdürmeye devam ediyor. Sezon başlamadan önce Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever kendisini ziyaret ederek yeni dönem programını birlikte şekillendirdi. Göktay’ın yer alacağı prodüksiyonlar ve projeler görüşüldü. İşsever, sezon boyunca sanatçının turne planlamasını da doğrudan kendisiyle iletişim kurarak hazırlamayı sürdürüyor.

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

2 Aralık 1945 tarihinde İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı. 1973 yılından beri İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda oynuyor. 36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesi'nde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Bundan on yıl öncesine kadar çok yoğun film seslendirmesi yaptı. Şimdilerde sadece kendi oynadığı, sessiz çekilen filmlerde kendini seslendiriyor. Amatörlüğü, 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolundaki çalışmaları ile 1964 yılındaki profesyonelliğine kadar sürdü.