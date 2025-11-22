Dünyaca ünlü romanın satışı yasaklandı

Korku edebiyatının dünya çapındaki en bilinen isimlerinden Stephen King’in klasik romanı O (It), artık Rusya’da satılamayacak. RT’nin haberine göre kitap, perşembe gününden itibaren hem mağazalardan hem de çevrim içi satış platformlarından kaldırıldı.

Yasak kararının gerekçesi, romanda yer alan bazı sahnelerin 18+ kategorisine girmesi gerektiği, ancak kitabın 16+ etiketiyle satılıyor olması. Rus devletine bağlı medya, eserde çocuk karakterlerin yer aldığı cinsel içerikli tasvirler ve “geleneksel olmayan cinsel yönelim”e sahip karakterlere vurgu yaptı.

Rusya, 2022’de aldığı kararla eşcinsel ilişkiyi teşvik eden tüm içerikleri yasaklamış; daha sonra “uluslararası LGBT hareketini” aşırılık yanlısı ilan etmişti. Bu çerçevede ülkede yayınevleri ve kitapçılar sıkı denetime tabi tutuluyor.

RT’nin aktardığına göre, resmi bir yasaklı kitap listesi olmasa da büyük perakendeciler geçen yıl 250’den fazla kitabı raflardan kaldırdı. Bunlar arasında King’in başka eserlerinin de bulunduğu bildiriliyor.

Rusya'nın en büyük yayınevlerinden AST, King’in kitaplarının geçici olarak satıştan çekildiğini, yaş sınırlamaları ile içerik uyarılarının yeniden değerlendirildiğini açıkladı.

78 yaşındaki King, Rusya'nın Ukrayna’ya saldırısından sonra ülkedeki yayıncılarla çalışmayı bıraktığını duyurmuştu. Sosyal medya hesaplarından Kiev yönetimine destek veren ünlü yazar, Moskova’yı sivillere yönelik saldırılarla suçlamaya devam ediyor.