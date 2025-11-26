Zehirlenme kabusu sürüyor: İstanbul’da 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kentte bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama yaptı. Güner, toplam 40 kişinin çeşitli hastanelere başvurduğunu duyurdu.
35 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ
Yapılan açıklamada, başvuruların 25'inin ambulansla, 15'inin ise ayaktan gerçekleştiği belirtildi. Hastaların 35'inin gerekli tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.
Muğla’da zehirlenme şüphesi: 3 kardeşten 1’i öldü
5 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kalan 5 hastanın tahlil ve takip süreçlerinin devam ettiği, genel durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Hastalardan birinde yapılan tetkikler sonucu rastlantısal olarak kalp enzimi yüksekliği tespit edildiği ve bu hastanın ileri tetkik için Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği açıklandı.
Zehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı
LİSEDE TOPLU ZEHİRLENME
Güner’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi
"İlimizde bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine toplam 40 kişi çeşitli hastanelerimize başvurmuştur. Başvuruların 25'i ambulansla, 15'i ise ayaktan gerçekleştirilmiştir. Hastalarımızdan 35'i gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Kalan 5 hastamızın tahlil ve takip süreçleri devam etmekte olup genel durumları iyidir. Bir hastamızda, yapılan tetkikler sonrası rastlantısal olarak kalp enzimi yüksekliği tespit edilmiş olup ileri tetkik ve tedavi amacıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki yapılmıştır."