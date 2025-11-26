Zehirlenme kabusu sürüyor: İstanbul’da 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Zehirlenme kabusu sürüyor: İstanbul’da 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
İstanbul'da bir lisede yaşanan toplu zehirlenme şüphesi üzerine 40 kişi hastaneye başvurdu. 35 öğrenci taburcu edilirken, 5 öğrencinin tedavisi devam ediyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kentte bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama yaptı. Güner, toplam 40 kişinin çeşitli hastanelere başvurduğunu duyurdu.

35 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Yapılan açıklamada, başvuruların 25'inin ambulansla, 15'inin ise ayaktan gerçekleştiği belirtildi. Hastaların 35'inin gerekli tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.

Muğla’da zehirlenme şüphesi: 3 kardeşten 1’i öldüMuğla’da zehirlenme şüphesi: 3 kardeşten 1’i öldü

5 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kalan 5 hastanın tahlil ve takip süreçlerinin devam ettiği, genel durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Hastalardan birinde yapılan tetkikler sonucu rastlantısal olarak kalp enzimi yüksekliği tespit edildiği ve bu hastanın ileri tetkik için Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği açıklandı.

Zehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldıZehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı

LİSEDE TOPLU ZEHİRLENME

Güner’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi

"İlimizde bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine toplam 40 kişi çeşitli hastanelerimize başvurmuştur. Başvuruların 25'i ambulansla, 15'i ise ayaktan gerçekleştirilmiştir. Hastalarımızdan 35'i gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Kalan 5 hastamızın tahlil ve takip süreçleri devam etmekte olup genel durumları iyidir. Bir hastamızda, yapılan tetkikler sonrası rastlantısal olarak kalp enzimi yüksekliği tespit edilmiş olup ileri tetkik ve tedavi amacıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki yapılmıştır."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

