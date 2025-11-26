Zehirlenme kabusu sürüyor: İstanbul’da 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kentte bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama yaptı. Güner, toplam 40 kişinin çeşitli hastanelere başvurduğunu duyurdu.

35 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Yapılan açıklamada, başvuruların 25'inin ambulansla, 15'inin ise ayaktan gerçekleştiği belirtildi. Hastaların 35'inin gerekli tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.

5 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kalan 5 hastanın tahlil ve takip süreçlerinin devam ettiği, genel durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Hastalardan birinde yapılan tetkikler sonucu rastlantısal olarak kalp enzimi yüksekliği tespit edildiği ve bu hastanın ileri tetkik için Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği açıklandı.

LİSEDE TOPLU ZEHİRLENME

Güner’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi