Zehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Ülke genelinde peş peşe zehirlenme haberleri gelmeye devam ediyor. Bingöl'de Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İl Okulu'nda verilen öğle yemeğinin ardından 120 öğrenci hastanelik oldu.
Olayla ilgili Bingöl Valiliği'nden açıklama yapıldı.
BİNGÖL'DE 120 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Adaklı ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlk Okulu'nda verilen öğle yemeğinin ardından çok sayıda öğrencide mide bulantısı görüldü. İhbarı üzerine okullara çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Okullara yönelendirilen ekipler tarafından 120 öğrenci ambulanslarla Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Zehirlenme faciasında bu kez adres Bursa: Profiterol yediler hastanelik oldular!
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili açıklama yapan Bingöl Valiliği, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve taburcuların başladığını ifade etti.
Kaymakamlığının zehirlenmelere ilişkin başlattığı soruşturmaların devam ettiği belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:
- "Bugün Adaklı ilçemizde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlk Okulunda verilen öğle yemeği sonrasında bazı öğrencilerimizde görülen mide bulantısı üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık ekiplerimiz hızlıca okullara yönlendirilmiştir.
- İlk belirlemelere göre rahatsızlanan 120 öğrencimiz peyderpey 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edilmiştir. Bunlardan 13 öğrenci Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirilmiş, İl merkezinden 2 Çocuk Doktoru ivedilikle ilçelerimize görevlendirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadırlar. Durumu iyileşenler taburcu edilmektedir.
- Olayın ardından Kaymakamlığımızın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okul yemekhanesinde gerekli incelemeler başlatılmış, numuneler alınarak laboratuvara gönderilmiştir.
- Süreç Kaymakamlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte olup konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.
- Gelişmeler doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılacak, süreç şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."