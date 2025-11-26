Zehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Zehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Türkiye genelinde meydana gelen gıda zehirlenme vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Bingöl'de 2 okulda verilen yemeklerin ardından 120 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Ülke genelinde peş peşe zehirlenme haberleri gelmeye devam ediyor. Bingöl'de Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İl Okulu'nda verilen öğle yemeğinin ardından 120 öğrenci hastanelik oldu.

Olayla ilgili Bingöl Valiliği'nden açıklama yapıldı.

BİNGÖL'DE 120 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Adaklı ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlk Okulu'nda verilen öğle yemeğinin ardından çok sayıda öğrencide mide bulantısı görüldü. İhbarı üzerine okullara çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Okullara yönelendirilen ekipler tarafından 120 öğrenci ambulanslarla Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Zehirlenme faciasında bu kez adres Bursa: Profiterol yediler hastanelik oldular!Zehirlenme faciasında bu kez adres Bursa: Profiterol yediler hastanelik oldular!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan Bingöl Valiliği, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve taburcuların başladığını ifade etti.

Kaymakamlığının zehirlenmelere ilişkin başlattığı soruşturmaların devam ettiği belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

  • "Bugün Adaklı ilçemizde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlk Okulunda verilen öğle yemeği sonrasında bazı öğrencilerimizde görülen mide bulantısı üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık ekiplerimiz hızlıca okullara yönlendirilmiştir.
  • İlk belirlemelere göre rahatsızlanan 120 öğrencimiz peyderpey 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edilmiştir. Bunlardan 13 öğrenci Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirilmiş, İl merkezinden 2 Çocuk Doktoru ivedilikle ilçelerimize görevlendirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadırlar. Durumu iyileşenler taburcu edilmektedir.
  • Olayın ardından Kaymakamlığımızın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okul yemekhanesinde gerekli incelemeler başlatılmış, numuneler alınarak laboratuvara gönderilmiştir.
  • Süreç Kaymakamlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte olup konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.
  • Gelişmeler doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılacak, süreç şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Türkiye
Erkek şiddeti son bulmuyor! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürmeye çalıştı
Erkek şiddeti son bulmuyor! Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürmeye çalıştı
Yakıt deposunda yüzlerce kilo likit metamfetamin ele geçirildi
Yakıt deposunda yüzlerce kilo likit metamfetamin ele geçirildi