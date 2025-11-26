Zehirlenmelerin ardı arkası kesilmiyor! 120 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ülke genelinde peş peşe zehirlenme haberleri gelmeye devam ediyor. Bingöl'de Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İl Okulu'nda verilen öğle yemeğinin ardından 120 öğrenci hastanelik oldu.

Olayla ilgili Bingöl Valiliği'nden açıklama yapıldı.

BİNGÖL'DE 120 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Adaklı ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Şehit Hikmet Saydan İlk Okulu'nda verilen öğle yemeğinin ardından çok sayıda öğrencide mide bulantısı görüldü. İhbarı üzerine okullara çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Okullara yönelendirilen ekipler tarafından 120 öğrenci ambulanslarla Adaklı ve Kiğı İlçe Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Bingöl Valiliği, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve taburcuların başladığını ifade etti.

Kaymakamlığının zehirlenmelere ilişkin başlattığı soruşturmaların devam ettiği belirtilen açıklamada şunlara yer verildi: