Zehirlenme faciasında bu kez adres Bursa: Profiterol yediler hastanelik oldular!

Yayınlanma:
Bursa'da okul kantininde satılan profiterolü yiyen 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda sabah saatlerinde profiterol kaynaklı zehirlenme şüphesi paniğe yol açtı.

Kantinden aldıkları profiterolleri yedikten kısa süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri yaşayan öğrenciler, öğretmenlerin durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine bildirildi.

8 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Okula gelen ambulanslar, rahatsızlanan 8 öğrenciyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

kantinden-tatli-yiyen-8-ogrenci-zehirle-1031981-306215-1.jpg

Öte yandan veliler, kantinde satılan tatlıların son kullanma tarihinin geçtiği iddiasıyla şikayette bulundu. Olayla ilgili hem okul yönetimi hem de ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

