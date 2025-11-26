Muğla’da zehirlenme şüphesi: 3 kardeşten 1’i öldü

Ortaköy Mahallesi’ndeki evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri F.T. (10) ile R.T. (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ÜÇ KARDEŞTEN BİRİ KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İKİ KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Neslinur Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.