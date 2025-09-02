Zehir tacirlerine büyük operasyon! Ali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehirde uyuşturucu ticareti yapan kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda birçok ilçede madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında Beylikdüzü, Beyoğlu, Pendik ve Sancaktepe ilçelerinde çok sayıda adreste yapılan aramalarda 261 kilogram metamfetamin, 90,5 kilogram skunk, 66 kilogram eroin ve 36 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

ALİ YERLİKAYA: 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda 417,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 10 şüpheli yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" sözlerini sarf etti.

