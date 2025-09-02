Ünlü oyuncunun eşine yasak getirildi: Çocuklarının yanına yaklaşamayacak!

Ünlü oyuncu Scott Wolf’un eşi Kelley Wolf'un, eşine ve çocuklarına doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yaklaşması yasaklandı.

Bu karar, Kelley’nin Scott Wolf’un telefon numarasını sosyal medyada paylaşmasının ardından alındı.

ÜÇ ÇOCUĞUNA DA YAKLAŞAMAYACAK

Basına yansıyan mahkeme belgelerine göre, ünlü oyuncu Scott Wolf’un eşi Kelley Wolf için çok ağır bir uzaklaştırma kararı alındı. Artık Kelley Wolf, yalnızca eski eşine değil, üç çocuğuna da yaklaşamayacak.

Sosyal medya hesabından aylardır çocuklarını göremediğini açıklayan Kelley, en sonunda mahkeme kararıyla hem eski eşine hem de Jackson (16), Miller (12) ve Lucy (11) isimli çocuklarına yaklaşmaktan men edildi.

​​​​​​​

ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANMASI DA YASAKLANDI

Mahkeme, Kelley’nin, oyuncudan en az 91 metre uzak durmasını ve boşanma veya velayet konularıyla ilgili yalnızca “Mahkeme Onaylı Arabulucu” eşliğinde iletişim kurmasını şart koştu. Ayrıca, 10 Eylül’deki bir sonraki duruşmaya kadar alkol ve uyuşturucu kullanması da yasaklandı.

57 yaşındaki Scott Wolf ise geçici olarak üç çocuğun velayetini tek başına sürdürecek. Bu karar, çiftin Haziran ayında başlayan boşanma sürecinin ardından yaşanan gerilimlerin son adımı oldu.