Ceza İzmir’den barış mesajı verdi
Yayınlanma:
1 Eylül Dünya Barış Günü'nde İzmir'de konser veren ünlü rapçi Ceza, anlamlı bir mesaj verdi.
94. İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Kültürpark’ta düzenlendi. Fuarın dördüncü gününde de on binler ağırlandı.
Fuar kapsamında yapılan geleneksel Çim Konserleri ise yine binlerce İzmirlinin eğlence noktası oldu.
1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJI
Ünlü rap sanatçısı Ceza, Çim Konserleri’nde sahne alarak en sevilen şarkılarını seslendirdi.
Ünlü rapçi, "30 Ağustos, çok önemli bir bayramdı. Bayramınız kutlu olsun. 1 Eylül de Dünya Barış Günü. Ata’mızın da dediği gibi ‘Yurtta barış, dünyada barış.’ Dünyanın her yerinde barış ve kardeşlik diliyoruz" ifadelerini kullandı.
KONSERLER DEVAM EDİYOR
Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar boyunca ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edecek:
- 2 Eylül: Nihat Sırdar ile 90’lar Kafası
- 3 Eylül: Derya Uluğ
- 4 Eylül: Gripin
- 5 Eylül: Mustafa Sandal
- 6 Eylül: Selda Bağcan
- 7 Eylül: Sertab Erener
- 8 Eylül: Duman
- 9 Eylül: Mor ve Ötesi
Kaynak:ANKA