Yumurtaya uyuşturucu hap saklayan şahıslar hakim karşısında

Yayınlanma:
Ali Yerlikaya, Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonu duyurmuştu. Yumurtaya uyuşturucu hap saklayan şahıslar hakim karşısında...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 1 Eylül'de yaptığı paylaşımda Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 milyon 542 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Ele geçirilen uyuşturucu hapların miktarı kadar şüphelilerin hapları saklama yöntemi de şaşkına çevirmişti.

YUMURTAYA UYUŞTURUCU HAP SAKLAYAN ŞAHISLAR HAKİM KARŞISINDA

Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen hapların bir kısmının sürpriz yumurta diye bilinen oyuncak kutularından çıkması dikkat çekmişti. Polisi bile şaşkına çeviren yöntemi kullanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince yakalanan 8 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

