Yurttaşlar bir 10 Kasım'da daha Ata'sına koştu! Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı

Yayınlanma:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vefatının 87'nci yıl dönümünde yurttaşlar bu 10 Kasım'da da Ata'sına koştu.

Türk Milleti'nin kurtarcısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün unutulmadığı bir 10 Kasım günü daha kanıtlanmış oldu.

On binlerce yurttaş Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde Anıtkabir'e akın etti.

Anıtkabir'deki yoğunluğun akşam saatlerinde de sürdüğü görüntülendi.

nmb.jpg

GENCİ YAŞLISI 10 KASIM'DA ATA'SINA KOŞTU

Çeşitli şehirlerden gelen genç, yaşlı, çocuk binlerce kişi, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

gazi.jpg

ATATÜRK'E OLAN HASRET GÖZYAŞLARINA YANSIDI

Bazı vatandaşlar mozolenin önünde dua etti, beraberlerinde getirdikleri çiçekleri mozoleye bıraktı. Zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, kimi ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı.

ata.jpg

"BİZLER ATATÜRK'ÜN İZİNDEN GİTMELİ, CUMHURİYETİMİZİ KORUMALIYIZ"

9 yaşındaki Poyraz Sıraç Buzkıran, Anıtkabir'de "Bayrağım ve Atatürk" şiirini okuyarak şunları söyledi:

  • "Atatürk, Türk milletinin lideridir. 1881 yılında Selanik'te doğdu. Genç yaşta asker oldu ve Çanakkale Savaşı'nda büyük başarılar kazandı. Kurtuluş Savaşı'nı yönetti ve ülkemizi düşmanlardan kurtardı. 1923 yılında cumhuriyeti kurdu ve ilk cumhurbaşkanımız oldu. Atatürk eğitime çok önem verirdi, okullar açtı, yeni harfleri getirdi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdi. Herkesin eşit olmasını istedi. Bizler Atatürk'ün izinden gitmeli, cumhuriyetimizi korumalıyız. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz."

cc.jpg

"NE MUTLU BİZE ATATÜRK'ÜMÜZ VAR"

Anıtkabir'e Tekirdağ'dan gelen 72 yaşındaki bir kadın ise, "Bugün sonsuz duygularla Atamın huzurunda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. Sonsuz minnetle göğsümü gere gere buradaysam, bu topraklar üzerinde özgürce yaşayabiliyorsam Atam sayesinde. Ne mutlu bize, böyle bir ülkemiz, böyle bir vatanımız ve Atatürk'ümüz var. Onu sonsuza kadar yaşatmaya ant içiyorum" dedi.

Kaynak:AA, ANKA

