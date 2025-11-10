Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz...

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.

Hiç bitmeyecek sessizliğe bürünmesine dakikalar kala Dolmabahçe Sarayı'nın koridorlarında, "Bak, bir tarih göçüyor..." sözleri yankılanırken takvimler 10 Kasım 1938'i, saat 09.05'i gösteriyordu.

Kanlı cephelerden medeniyete... Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 19

"Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri" olarak ilan eden, bir milleti esaretten kurtaran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti.

87 YIL OLDU...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini yumalı 87 yıl oldu. Atatürk için her 10 Kasım'da olduğu gibi bugün de tüm yurtta yaşama gözlerini yumduğu saat 09.05’te saygı duruşunda bulunulacak.

DÜŞÜNCELERİ HALEN YAŞIYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da Türkiye, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için bir araya gelecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1938’de, 57 yaşında hayata veda etmiş olsa da düşünceleri, ilkeleri ve devrimleri bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin temel direklerini oluşturdu ve Türk halkının gönlünde yaşamaya devam ediyor.

9’U 5 GEÇE SAYGI DURUŞU

Tüm Türkiye, saat 9'u 5 geçe, Türkiye’nin dört bir yanında çalan sirenlerle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacak.

Bu sene de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere, Türkiye, Atatürk’ün hatırasına saygı göstermek için Anıtkabir başta olmak üzere birçok noktada bir araya gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

