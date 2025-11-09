İmamoğlu'ndan videolu 10 Kasım mesajı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin resmi X hesabından "10 Kasım" paylaşımında bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü vesilesiyle paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, 10 Kasım mesajında, "Bu cihandan bir Mustafa Kemal Atatürk geçti. Unutmadık, unutmayacağız…" ifadelerini kullandı.
"YERİ GELDİ VATANA İHANETLE SUÇLANDI, YERİ GELDİ İDAMA MAHKUM EDİLDİ..."
İmamoğlu'nun resmi hesabı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesi anlatılırken, "Ömrünü adadığı devlet tarafından yeri geldi vatana ihanetle suçlandı, yeri geldi idama mahkum edildi. Yüreğinde ne bir endişe ne bir korku yer etti" ifadesi dikkat çekti.