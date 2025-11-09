İmamoğlu'ndan videolu 10 Kasım mesajı

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. "Unutmadık, unutmayacağı" diyen İmamoğlu'nun paylaştığı videoda, Atatürk'ün mücadelesi anlatılırken, "Ömrünü adadığı devlet tarafından yeri geldi vatana ihanetle suçlandı, yeri geldi idama mahkum edildi. Yüreğinde ne bir endişe ne bir korku yer etti" ifadesi dikkat çekti.