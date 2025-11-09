Ekrem İmamoğlu yeni seçim şarkısıyla meydan okudu: Halep oradaysa arşın burada

Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni seçim şarkısıyla "Halep oradaysa arşın burada. Hodri meydan!" dedi.