Ekrem İmamoğlu yeni seçim şarkısıyla meydan okudu: Halep oradaysa arşın burada

Yayınlanma:
Güncelleme:
Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni seçim şarkısıyla "Halep oradaysa arşın burada. Hodri meydan!" dedi.

Girdiği 4 seçimde de AKP'ye karşı zafer kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurmasının ardından hakkında peş peşe soruşturmalar açıldı.

Şehir şehir dolaşarak vaatlerini duyurmaya başlayan İmamoğlu, 18 Mart günü İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edildikten sonra, 19 Mart günü konutuna düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında 23 Mart günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

İMAMOĞLU YENİ SEÇİM ŞARKISIYLA MEYDAN OKUDU

231 gündür cezaevinde olan İmamoğlu, yaklaşık bir hafta önce çıokan yeni seçim şarkısıyla "Hodri meydan" dedi.

Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, daha önce bir mitingde kullandığı "Halep oradaysa arşın burada" sözüne de paylaşımında yer verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

