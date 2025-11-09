Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu çıkışı! "Sus kariyerine zarar verir"

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ülkede yapılan gazeteciliğe ve medyaya eleştirilerde bulunan ünlü oyuncu, paylaşımında, 23 Mart’tan beri tutuklu olan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da destek verdi.

İmamoğlu 'Tarihimizin en ağır ihaneti' dedi soruşturma çağrısında bulundu

Sangu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu satırları, kendini sağduyulu olarak tanımlayan ama bu çarpık medya düzenini farkında olmadan besleyen herkese yazıyorum. Siz başka ortamlarda 'özgür basın, tarafsız haber, daha adil bir ülke' istemiyor musunuz? Peki hayalini kurduğumuz ülkenin haberciliği, gazeteciliği, medyası bu mu olmalıydı?

Bugün haberin yerini dedikodu aldı. Gazeteciliğin yerini linç, gerçeğin yerini kurgulanmış algılar aldı. Kelimeler artık doğruları aydınlatmak için değil, karanlığı daha inandırıcı göstermek için kullanılıyor.