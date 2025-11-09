Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu çıkışı! "Sus kariyerine zarar verir"
Ünlü oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Ülkede yapılan gazeteciliğe ve medyaya eleştirilerde bulunan ünlü oyuncu, paylaşımında, 23 Mart’tan beri tutuklu olan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da destek verdi.
İmamoğlu 'Tarihimizin en ağır ihaneti' dedi soruşturma çağrısında bulundu
Sangu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bu satırları, kendini sağduyulu olarak tanımlayan ama bu çarpık medya düzenini farkında olmadan besleyen herkese yazıyorum. Siz başka ortamlarda 'özgür basın, tarafsız haber, daha adil bir ülke' istemiyor musunuz? Peki hayalini kurduğumuz ülkenin haberciliği, gazeteciliği, medyası bu mu olmalıydı?
Bugün haberin yerini dedikodu aldı. Gazeteciliğin yerini linç, gerçeğin yerini kurgulanmış algılar aldı. Kelimeler artık doğruları aydınlatmak için değil, karanlığı daha inandırıcı göstermek için kullanılıyor.
"BU ÇÜRÜMENİN BİR PARÇASI OLUYORSUNUZ"
Siz o haberleri okurken, o çirkin başlıklara tıklarken, aslında farkında olmadan bu çürümenin bir parçası oluyorsunuz. Sorun bir kişi değil; sorun bu zihniyet. Bu zihniyet öyle bir zihniyet ki, halkı yavaş yavaş manipülasyonla uyuşturuyor, vicdanı susturuyor, gerçeği magazinleştiriyor. Birkaç tık fazla almak, biraz daha görünür olmak uğruna insan onurunu yok sayıyor.
"HEM DİPLOMASI SAHTE, HEM HIRSIZ, HEM CASUS OLABİLİR Mİ?"
Ve işte tam da bu yüzden, aklımızla alay edercesine aynı kalıplar tekrar ediyor. Gerçekler çarpıtılıyor, yalanlar normalleşiyor. Bir insan hem seçimde yolsuzluk yapmış, hem diploması sahte, hem hırsız, hem casus olabilir mi? Olabiliyor, çünkü medya buna zemin hazırlıyor. Siyasette, sanatta, ekranda; her yerde aynı zihniyet dolaşıyor: Kişisel çıkar için başkalarına zarar vermek.
"BANA DEFALARCA 'SUS, KARİYERİNE ZARAR VERİR' DEDİLER"
Bana defalarca 'Sus, kariyerine zarar verir' dediler. Evet, belki verir. Ama bu zihniyeti kökünden söküp atamayacaksak, o kariyerin, o ekranların, o manşetlerin hiçbir anlamı yok. Bunlara alışma. Normalleştirme. Parçası olma.