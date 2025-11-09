Atatürk, 10 Kasım'da Sivas'ta canlandırılacak

Yayınlanma:
Sivas Valiliği 10 Kasım'da Atatürk'ü, yapay zeka ile hazırlanan özel bir film ile anılacak.

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, yapay zeka araçları kullanılarak hazırlanan 'Bir Beyit, Bir Millet' adlı film, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 2 Eylül 1919'da Sivas'a gelişinde yaşanan gerçek bir olayı konu aldı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, filmin 10 Kasım vesilesiyle Sivas'ın Millî Mücadele'deki tarihi rolünü hatırlatmak ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

ataturkun-hatirasi-sivasta-yapay-zek-1007180-298794.jpg

Filmde, Sivas Kongresi öncesinde Sivas Sultani Mektebi'nde kadınların, imkanların sınırlı olduğu günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün odasını hazırladığı, genç kızların da kendi çeyizlerinden eşyalar getirerek bu anlamlı misafiri ağırlaması vurgulanıyor.

Filmde, Mustafa Kemal Atatürk, odaya girdiğinde yatağın üzerindeki yastıkta nakışla işlenmiş beyitle karşılaşıyor. Beyitte ise, “Cihanın câhine mağrur olup incitme insanı; Süleyman-ı zaman olsan, bırakırsın bu eyvanı" yazdığı görülüyor. Paşa’nın bu sözleri dikkatle okuduktan sonra Mazhar Müfit Kansu'ya dönerek "Bu uyarı hepimize Mazhar bey. Gün gelir biz de ebedî âleme göçeriz. Ama geride kalacak olan bu millete bıraktığımız izdir" ifadeleri filmde yer alıyor.

10 Kasım vesilesiyle Sivas'ın Milli Mücadele'deki tarihi rolünü hatırlatmak ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla hazırlanan film, Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

