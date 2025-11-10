9'u 5 geçe hayat durdu! Vatandaşlar gözyaşları ile yerlerinden kıpırdamadı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87'inci yıldönümünde hayat durdu. Atatürk'ün vefat ettiği saat 9'u 5 geçe çalan siren sesi ile herkes saygı duruşunda bulundu.
Anadolu'yu emperyalist işgalden kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de aramızdan ayrıldı.
Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin saati olan 9'u 5 geçe Türkiye'nin her yerinde siren sesleri çaldı.
Arabası olan vatandaşlar araçlarından indi, otobüsler durdu ve o an sokakta olan herkes bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
81 ilde vatandaşlar, Atatürk'ü büyük bir saygı, rahmet ve minnetle andı.
Birçok vatandaşın saygı duruşu esnasında da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
9'u 5 geçe de devlet erkanı Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e giderek çelenk bıraktı.