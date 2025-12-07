YPG'ye operasyon sinyalleri! Güvenlik kaynakları tarih verdi

Türkiye son bir senede İmralı Süreci kapsamında iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreci devam ettirirken gözler Suriye'ye çevrildi. Kendini feshettiğini bildiren PKK'nın devamı olduğu ifade eden YPG, hali hazırda Suriye topraklarının üçte birine hükmediyor.

İmralı tutanaklarında hangi bölümler sansürlendi? DEM'li Koçyiğit açıkladı

Ülkenin petrol gelirlerinin neredeyse tamamının bulunduğu toprakları da yöneten YPG'nin de PKK gibi silah bırakması Türkiye tarafından talep ediliyor. Ancak şu ana kadar ne terör örgütü PKK Lideri Öcalan'dan bu konuda kesin bir talimat gitti, ne de YPG silahlarını bırakacağına dair bir açıklama yaptı.

YPG ile Suriye hükümeti arasında 10 Mart tarihli mutabakat metnine rağmen Şara'ya bağlı güçler ile YPG ile zaman zaman çatışmalar devam ediyor.

İki taraf yine birbirini suçladı: HTŞ ve SDG/YPG arasında şiddetli çatışma

TÜRKİYE'DEN OPERASYON SİNYALLERİ

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan haberde güvenlik kaynaklarının, entegrasyon sürecinde PKK'nın üst seviyedeki unsurlarının Suriye yönetiminde ve ordusunda yer almasının asla söz konusu olmadığını da dile getirdi.

YIL SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ

Güvenlik kaynakları yıl sonuna kadar süre verip, YPG'nin kendini lağvedip kişisel olarak orduya katılmaları gerektiğini belirtiyor. Örgütün üst yönetiminin Şam hükümetinde olmasını kesinlikle kabul etmeyeceklerini ifade eden kaynakların açıklaması şu şekilde: