2026 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Planınızı buna göre yapın

2026 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Planınızı buna göre yapın
Yayınlanma:
2026 yılına girilmesiyle birlikte resmi tatil günleri de belli oldu. Planınızı buna göre yapın.

2025 bitti, 2026 yılına girdik.
Peki 2026 yılında resmi tatil kaç gün?
2026 yılı resmi tatil günleri belli oldu. Planınızı buna göre yapın.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)
20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı
15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

2026'DA 15,5 GÜN TATİL

Takvime göre 2026 yılında toplam 15,5 gün resmi tatil yapılacak. Tatillerin önemli bir bölümünün hafta içine denk geliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
Türkiye
Afgan göçmenlerin saklandığı yer hayrete düşürdü!
Afgan göçmenlerin saklandığı yer hayrete düşürdü!
IŞİD’li teröristin amcası o korkunç günü anlattı: Cenazesini kimse almayacak
IŞİD’li teröristin amcası o korkunç günü anlattı: Cenazesini kimse almayacak
Özgür Özel devreye girdi: Tartışmaların odağındaki hayvan barınağı kapatılıyor!
Özgür Özel devreye girdi: Tartışmaların odağındaki hayvan barınağı kapatılıyor!