2026 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Planınızı buna göre yapın
2025 bitti, 2026 yılına girdik.
Peki 2026 yılında resmi tatil kaç gün?
2026 yılı resmi tatil günleri belli oldu. Planınızı buna göre yapın.
2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ
19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)
20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı
15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı
2026'DA 15,5 GÜN TATİL
Takvime göre 2026 yılında toplam 15,5 gün resmi tatil yapılacak. Tatillerin önemli bir bölümünün hafta içine denk geliyor.