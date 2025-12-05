İmralı tutanaklarında hangi bölümler sansürlendi? DEM'li Koçyiğit açıkladı

AKP-MHP ve DEM'den oluşan heyetin terör örgütü PKK lideri Öcalan ile görüşmesinde nelerin konuşulduğu süreç kapsamında son günlerin en çok merak edilen konusu oldu. MİT görevlilerinin tuttuğu tutanakların tamamının açıklanması yönünde başta DEM olmak üzere CHP ve TİP'in de açıklamalar yapmasına rağmen dün komisyonda sadece 4 sayfalık bir özet tutanak okundu.

DEM Parti'den 'tutanak' tepkisi: Eksik aktarıldı

Tutanakların gizlilik kararı olmamasına rağmen şeffaf bir şekilde tüm kamuoyuna açıklanmaması 'saklanan bir şey mi var' sorularının sorulmasına neden olurken İmralı'ya giden DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuştu.

SANSÜRLENEN BÖLÜMLERİ AÇIKLADI

Koçyiğit yayımlanan 4 sayfalık özetin Öcalan'ın görüşlerini tam olarak yansıtmadığını kaydederken sansürlenen kısımların Suriye, Ahmed Şara, SDG ve YPG bölümleri olduğunu ifade etti. Komisyonda okunan 4 sayfalık tutanağın altında imzalarının olmadığını kaydeden Koçyiğit, metnin görüşmenin ruhunu yansıtmaktan uzak olduğunun da altını çizdi.

"16 SAYFA VARDI"

Öcalan ile yapılan görüşmede 16 sayfalık bir tutanak olduğunu ve adadaki 3 vekilin de altında imzalarının olduğunu, tutanağı da Meclis Başkanı'na teslim ettiklerini ifade eden Koçyiğit, "Bizim üç üye olarak altına imza aldığımız 16 sayfalık bir tutanak vardı ve bu tutanak Meclis Başkanlığına teslim edildi. Bu yeni çıkan ve özet diye ifade edilen tutanağa hiçbir dahlimiz ve altında hiçbir imzamız yoktur. Bu metnin dizaynında hiçbir dahlimiz yoktur. Bilgisine de sahip değildik, dün öğrendik. Biz imza altına alınan 16 sayfanın Komisyon’a ve kamuoyuna açıklanması gerektiğini düşünüyorduk. Bu bizim imzayla sunduğumuz tutanaktan süzülerek kendilerince çıkardıkları bölümün, Sayın Öcalan’ın bir bütün olarak görüşlerini ve görüşmenin ruhunu yansıtmaktan uzak olduğunu ifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ÖZET METİNDE BUNLARA DAİR HİÇBİR VURGU YOK"

Görüşmede özellikle Suriye konusunda çok geniş bir değerlendirmenin de yapıldığını söyleyen Koçyiğit, Öcalan'ın Suriye meselesinin çözüme katkı sunabileceğini de söylediğini belirtti:

"Suriye bağlamında yaptığı değerlendirme çok genişti. Üniter devlete karşı olmadığını ama Suriye’nin demokratik olması gerektiğini, yerel demokrasinin olmazsa olmaz olduğunu, Şara'nın bugün dönüştüğünü söylediğini ama bu dönüşüm demokratik bir dönüşüm olmazsa bir demokrasi Şara’nın da bir diktatöre dönüşeceğini ve Suriyelilerine yeniden acı getireceğini çok açık ve net bir şekilde söyledi. Bu özet metinde bunlara dair hiçbir vurgu yok. Çok sıradan bir değerlendirme var, genel geçer ifade edilmiş. Oysaki bu, kamuoyunun en fazla merak ettiği başlıklardan birisini oluşturuyor. Koşullar oluştuğu zaman Suriye meselesinin çözümüne de katkı sunabileceğini söyledi örneğin. O da tam anlamıyla özet metne yansımış değil"

16 SAYFA NEDEN SANSÜRLENİP 4 SAYFAYA DÜŞÜRÜLDÜ?

İmralı'da tutulan 16 sayfalık tutanağın 4 sayfaya düşürülmesinin nedenini bilmediklerini belirten Koçyiğit, bu yapılanın yanlış olduğun ifade etti:

"Gerçekten niyeti bilmiyoruz. Neden böyle yapıldığına dair bir fikrimiz yok. Ama yapılanın yanlış olduğunu biliyoruz. Burada çok ciddi bir yöntemsel bir sorun yaşıyoruz. Kamuoyundaki birçok tartışma açısından bugün en şeffaf olunması gereken gün. O görüşmeyi ve tutanağını kamuoyuna ve komisyonun bilgisine sunmamayı gerektirecek hiçbir durum yok bizim açımızdan”

YPG'NİN KENDİNİ LAĞVEDECEĞİNİ SÖYLEMEDİ

Koçyiğit, Öcalan'ın YPG'nin kendini PKK gibi feshedeceğini söylemediğini aktardı: Askeri gücün orduya entegre olabileceğini, onun dışında da bölgenin kendi asayiş güçleri olabileceğini söylüyor. Hatta bunu konuşurken "Türkiye’de sanırım bekçiler var" dedi. Bahsettiği şu; bir güç merkezi orduya katılacak bir diğer güç ise yerel savunma hattını yapacak ve asayişi sağlayacak.

Bununla beraber "YPG'nin kendini PKK gibi lağvedeceğini söylemedi doğru mu?" sorusuna Koçyiğit 'Evet' yanıtını verdi.

"DETAYLI DARBE ANALİZİ YAPMADI"

Öcalan'ın 'süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer' ifadeleri hayli gündem olmuştu. Öyle ki AKP'li Şamil Tayyar bu sözlerin aslında Öcalan tarafından Bahçeli'ye yönelik söylendiğini savundu.

Bahçeli bu darbe ifadelerine 'faso fiso' yanıtını vermişti.

Koçyiğit, yaptıkları görüşmede Öcalan'ın darbe analizi yapmadığını söyledi: