Yolcu otobüsünde cephanelik: Onlarca tabanca ele geçirildi!

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine kent merkezinde seyir halinde olan şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

55 ADET RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

Ekipler, otobüsün bagaj bölümünde arama yaptı. Yapılan titiz arama sonucunda, bagajdaki iki farklı valiz içerisinde toplam 55 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahlara el konulurken, valizlerin sahibi olduğu tespit edilen E.Ö. isimli yolcu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.Ö., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.