Hangi tavalar yumurta için uygun değildir ve nedeni: Profesyonel şeflerden tavsiyeler

Taze yumurta, mis kokulu tereyağı ve doğru miktarda tuz kullanabilirsiniz, ancak tava uygun değilse sonuç hayal kırıklığı yaratacaktır.

Çırpılmış yumurtalar sadece lezzetini değil, besin değerlerinin de çoğunu kaybedebilir. Profesyonel şefler, çırpılmış yumurta yapmak için asla hangi tavaların kullanılmaması gerektiğiyle ilgili sırlarını paylaşıyor:

Alüminyum tavalar lezzet ve sağlığın düşmanıdır. Birçok kişi, kullanışlı ve hafif oldukları için hâlâ eski alüminyum tavaları kullanmaktadır. Isıtıldığında alüminyum, yumurtanın içindeki protein ve yağlarla reaksiyona girer. Bu sadece tadını değil, aynı zamanda dokusunu da değiştirir: beyazları lastik gibi, sarısı ise acımsı bir hal alır. Ayrıca, özellikle tava çizilirse veya koruyucu kaplaması kaybolursa, alüminyum yiyeceklere sızabilir. Bu tür gıdaların düzenli tüketimi sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

YUMURTAYI HANGİ TAVADA KIZARTMAMALISINIZ?

Çizikli eski Teflon tavalar da tehlikelidir. Kaplaması sağlam olduğu sürece Teflon mükemmel bir malzemedir. Ancak, yüzeyi çizilirse, Teflonun mikro parçacıkları yemeğe karışabilir. Yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında, yumurtadaki bazı vitaminleri yok edebilen ve hatta sindirimi etkileyebilen toksik bileşikler açığa çıkarır.

Bu tür bir tavada pişirilen sahanda yumurtalar genellikle hoş olmayan bir metalik veya plastik tadı verir. Bu nedenle, kaplaması kararmış veya çatlamışsa, tavayı değiştirmek en iyisidir.

Düşük kaliteli bir dökme demir tava da iyi bir seçenek değildir. Doğru şekilde bakımı yapılırsa dökme demir iyi bir malzemedir. Ancak, işlenmemiş veya düşük kaliteli dökme demir oksitlenerek yumurtaların kararmasına ve kendine özgü bir tat almasına neden olabilir. Ayrıca, böyle bir yüzey genellikle yumurta aklarını "yakalar" ve yemeğin görünümünü bozmadan yumurtaları çıkarmayı zorlaştırır.

MÜKEMMEL KIZARMIŞ YUMURTA YAPMAK İÇİN HANGİ TAVAYI SEÇMELİSİNİZ?

Şefler, yumurtaları seramik gibi sağlam, kaliteli, kalın tabanlı, yapışmaz bir tavada kızartmanızı öneriyor. Dökme demir bir tava da, her kullanımdan sonra bitkisel yağla yağladığınız sürece mükemmel bir seçimdir. Bu yüzeyler eşit şekilde ısınır, proteinle reaksiyona girmez ve yumurtaların narin dokusunu ve lezzetini korumasını sağlar.