Yolcu otobüsü alev topuna döndü: Yolcular son anda tahliye edildi
Yayınlanma:
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde motorundan alev alan şehirlerarası yolcu otobüsü tamamen yandı. Aracın içinde bulunan 36 yolcu, şoför ve muavinin müdahalesi sonucunda tahliye edildi.
Hatay’dan İstanbul’a giden şehirlerarası yolcu otobüsü, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Yakakaya mevkiinde motorundan alev aldı. Alevleri fark eden otobüs şoförünün, aracı emniyet şeridine park etmesinin ardından sürücü ve muavinin müdahalesi ile 36 yolcu otobüsten tahliye edildi.
DAKİKALAR İÇİNDE ALEV ALEV YANDI
Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken otobüs dakikalar içinde tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda sündürülen yangının ardından otobüsten geriye metal parçaları kaldı. Tahliye edilen yolcular, olay yerine çağrılan başka bir otobüsle yola devam ederken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA