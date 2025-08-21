Şenlikleri de ranta çevirmişler: Valiliğin ormanlara giriş yasağını AKP’liler böyle deldi!

Bu yıl, bir çok ilde, ormanları kül eden büyük çaptaki yangınlardan dolayı, Türkiye'nin birçok ilinde ormanlara girişler yasaklandı. Ancak Sakarya’da, yasağa rağmen AKP’liler ormanlık alanlarda yarından itibaren şenlik yapmaya hazırlanıyor.

Söz konusu yasak, orman yangınlarının en çok etkilediği Sakarya'da da uygulandı. Alınan karar ile kent genelinde Orman Parkı ve Tabiat Parkı vasfı dışındaki ormanlık alanlara girişler 1 Haziran - 1 Kasım tarihleri arasında yasaklandı.

Yasak, Hendek ilçesinde başlamasına iki gün kala Hendek Yayla Şenliği'nin iptal edilmesine yol açtı. Ancak şenliğin iptal edilmesi, etkinliği bir "rant" düzenine çeviren AKP’li siyasetçileri birbirine düşürdü.

"ORMAN YANGINLARI İLE FİLİSTİN’DEKİ KATLİAMLARDAN DOLAYI ŞENLİKLERİ DOĞRU BULMUYORUM"

AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınları ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlardan dolayı, kentteki etkinlik ve şenlikleri doğru bulmadığını belirterek, "Böylesi bir dönemde eğlence havasında şenlikler düzenlemek milletimizin vicdanıyla bağdaşmamaktadır. Bizim önceliğimiz, yaralarımızı sarmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektir. Bu nedenle, tüm dernek başkanlarımızı, muhtarlarımızı ve ilgili kurumlarımızı daha hassas olmaya davet ediyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

İddiaya göre Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, AKP'li İnci'nin paylaşımının ardından, 2 gün kala Yayla Şenliğini iptal etti.

AKP'Lİ YÖNETİCİ: BU İŞE 1 MİLYON TL HARCADIM!

Şenliğin iptal edilmesi, Sakarya AKP İl Başkanlığı'nı karırştırdı. Etkinliğin organizatörlüğünü üstlenen Hendek Genç Karadenizliler Derneği Başkanı ve AKP Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Der, iptal kararına tepki gösterdi.

AKP Hendek İl Başkanlığı önünde açıklamada bulunan Ahmet Der, "Şu anda benim elimde izin kağıtlarım var. Ben tüm hazırlıklarımı yapmışım. Tüm sanatçılarımın parasını da göndermişim. Benim şu an 1 milyona yakın masrafım var. Herkesin şu anda 25 tane çadırı yaylada kurulmuş vaziyette" dedi.

Ahmet Der, AKP'li vekilin açıklamasından sonra, iki gün kala şenliğin iptal edildiğini belirterek, "Ya böyle bir şey yok ki ya! Hayırdır ya! Cumhurbaşkanımız bir oy kazanalım diye uğraşıyor. Ben de AK Parti Yönetim Kurulu üyesiyim ya! Bu işi halletmesinler, Yönetim Kurulu üyesi ben de herkesi istifa ettireceğim" diye konuştu.

YANGIN TEHLİKESİ "HİÇE" SAYILDI, RANT UĞRUNA İZİN ÇIKTI

Ahmet Der ve beraberindeki AKP'lilerin ilçe yönetimlerine yaptığı baskılar sonuç verdi ve bugün şenlik için gerekli izinlerin verildiği açıklandı.

Orman yangını tehlikesine rağmen izinlerin verildiğini duyuran gazeteci Zafer Tokuş, “Yaylacılar haydi gözünüz aydın… Milletvekilleri istedi, yaylalarda şenlikler yapılacak" ifadelerini kullandı.