Firari hükümlü tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı

Yayınlanma:
17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı. Olaydan sonra firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Y. Bolu'da tartıştığı bir genci silahla ateş ederek yaraladı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Karaçayır Mahallesinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde Y.Y. ile T.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Y.Y., tabancayla T.Ü.’ye ateş etti. T.Ü. karnına isabet eden kurşunla yaralanırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan T.Ü., sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan şüpheli ise polisin çalışmasıyla yakalandı. Şüpheli 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

