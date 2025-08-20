Bolu'daki yangın kontrol altına alındı

Bolu'daki yangın kontrol altına alındı
Yayınlanma:
Bolu'nun Mengen ilçesindeki ormanlık alanda, sabah saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Vali Abdulaziz Aydın, soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Bolu'nun Mengen ilçesi Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye personeli sevk edildi.

OGM: YANGIN KONTROL ALTINDA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bolu Mengene'deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, tedbir amaçlı kapatılan Mengen-Devrek kara yolu yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.

Kaynak:AA / ANKA

