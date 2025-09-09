Yola dökülen yağ kazaya davetiye çıkardı!

Yola dökülen yağ kazaya davetiye çıkardı!
Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde caddeye dökülen yağ sebebiyle bir motosiklet kayarak devrildi. Motosikletin sürücüsü, kazada hafif yaralandı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda, yola dökülen yağ sürücülere zor anlar yaşattı. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde, caddede hareket halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet, yola dökülen yağ sebebiyle kayarak devrildi.

whatsapp-image-2025-09-09-at-17-45-37.jpeg

MOTOSİKLETLİ HAFİF YARALANDI!

Yola dökülen yağ nedeniyle meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

whatsapp-image-2025-09-09-at-17-45-52.jpeg

Çöp kamyonunun altında kalan adam hayatını kaybettiÇöp kamyonunun altında kalan adam hayatını kaybetti

Zühre'yi hayattan koparan sürücüye 'iyi hal' indirimiZühre'yi hayattan koparan sürücüye 'iyi hal' indirimi

Kaynak:DHA

