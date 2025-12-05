Adliyeler yol geçen hanına dönmüş! Diyarbakır Adliyesi'nden yüzlerce keleş mermisi çalındı

Yayınlanma:
İstanbul'da Adalar ve Büyükçekmece Adliyelerinin emanet bölümünden yaşanan skandalların ardından bir olay da Diyarbakır'da meydana geldi. Diyarbakır Adliyesi Emanet bölümünden 793 adet keleş mermisinin çalınıp satıldığı ortaya çıktı.

Adliyelerin emanet bölümünde yaşanan skandallara her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. İstanbul Adalar Adliyesi emanet bölümünde yapılan denetimlerde 12 silahın kayıp olmasının ardından yapılan incelemelerde 3 silah bulunmuş, 9 silahın ise nerede olduğu tespit edilememişti.

ADLİYELER DE SONU GELMEYEN SKANDALLAR ZİNCİRİ

9 silahın bulunmamasının ardından zabıt katibi tutuklanmıştı. Öte yandan Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet bölümünden 147 milyon lira değerinde 75 kilo altın ve gümüşün çalındığı tespit edilmiş. Hırsızlık yaptığı düşünülen memurun ailesi ile beraber yurt dışına firar ettiği öğrenilmişti.

BİR SKANDAL DA DİYARBAKIR ADLİYESİ'NDE PATLAK VERDİ

Adliyelerdeki skandallara bir yenisi daha eklendi. Amida Haber'den İlyas Akengin'in haberine göre, Diyarbakır'da adliyede görevli bir katip memuru mesai saatlerinin dışında emanet deposu gitti.

diyarbakir.jpg

YÜZLERCE KELEŞ MERMİSİ

Elde ettiği anahtar ile kapıyı açan memur M.Y. 793 adet keleş mermisini aldı. Daha sonra da bulduğu müşterisine mermileri belli aralıklar ile sattı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan takibin ardından yakalanan memur gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

keles.jpg

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü, adli emanette yapılan diğer sayımların da devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, başka malzemelerin çalınıp çalınmadığının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

