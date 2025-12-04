Adliyenin emanet deposunu soymuştu: Hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma:
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan iddiaya göre, adliyede görevli memur Erdal Timurtaş tarafından çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Olay Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği tespit edildi.

Adliyede 150 milyon liralık vurgun skandalı: Memur ile hizmetli Adli Emanet deposunu soydu!Adliyede 150 milyon liralık vurgun skandalı: Memur ile hizmetli Adli Emanet deposunu soydu!

Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı.

BİRİ GÖZALTINDA DİĞERİ FİRARİ

Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal Timurtaş ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Timurtaş, eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

ALTINLARIN ÇALINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Adliyedeki görevli memur Erdal Timurtaş tarafından emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Erdal Timurtaş’ın market arabasıyla emanet bürosuna girdiği, içerideki değerli eşyaları araca doldurduğu ve ardından çıkış kapısından çıktığı görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

