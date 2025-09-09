Çöp kamyonunun altında kalan adam hayatını kaybetti

Çöp kamyonunun altında kalan adam hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçerken çöp kamyonunun altında kalan 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken çöp kamyonu çarpan Salih Gürbüz yaşamını yitirdi.

ÇÖP KAMYONUNUN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Saat 14.00 sıralarında Ayazpaşa Mahallesi'ndeki marketten çıkan Selim Gürbüz, yolun karşısına geçmek istedi.

O esnada yan yoldan çıkan Emre Y. idaresindeki çöp toplama kamyonu 70 yaşındaki Salim Gürbüz'e çarptı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, 70 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

cop-kamyonunun-carptigi-yaya-oldu-kaza-905209-268918.jpg

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kamyon şoförü Emre Y.’yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

