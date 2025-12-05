İBB soruşturmasında tahliye edilen 11 kişinin yeniden tutuklanmasına CHP'den tepki!

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan 19 kişinin tahliye edilmesi, ancak bunlardan 11'i hakkında çok kısa süre sonra yeniden tutuklama kararı verilmesi olayına tepki gösterdi.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklanan kişilerin bugüne dek haklarında bir isnat olmayan ve iddianame de düzenlenmemiş olan 21 kişiden 19’unun (Ekrem İmamoğlu'nun iki şoförü hariç) dün tutukluluk incelemesinde serbest bırakıldığını belirtti.

İBB davasında tahliye kararı sonrası cezaevi kapısında gözaltı

"BÜTÜN BU SÜRECİN HUKUK VE ADALETLE BİR İLGİSİNİN OLMADIĞI AÇIK"

Ancak tahliye kararından yalnızca beş saat sonra, savcılığın itirazı üzerine aynı sulh ceza hakimliği tarafından 11 kişi hakkında yeniden tutuklama kararı verildiğini ifade eden Günaydın, duruma sert tepki gösterdi. Günaydın bu ifadeleri kullandı:

"İBB soruşturmasında tutuklanan, bugüne dek haklarında bir isnat olmayan ve iddianame de düzenlenmemiş olan 21 kişiden 19’u (Ekrem Başkan’ın iki şoförü hariç) dün tutukluluk incelemesinde serbest bırakılmışlardı. Aylarca süren tutukluluk sonrası verilen bu karardan yalnızca beş saat sonra, savcılığın itirazı üzerine, aynı sulh ceza hakimliği 11 kişi hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Bütün bu sürecin hukuk ve adaletle bir ilgisinin olmadığı açık. Kişi hürriyeti ve güvenliğinin açıkça ihlal edildiği bu süreç, yalnızca tutuklu ve aileleri açısından değil, Türkiye’yi hızla uygar dünyadan uzaklaştırıyor olması bakımından da çok vahimdir."

"BU İNSANLARIN AİLELERİ VAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de X hesabından şunları ifade etti: