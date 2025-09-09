Zühre'yi hayattan koparan sürücüye 'iyi hal' indirimi

Yayınlanma:
Sakarya'da 3.34 promil alkollü ve 117 km hızla yaya geçidindeki Zühre Deniz Akdağ'a çarpıp kaçan sürücü Tuğrul Duman'a, mahkeme "iyi hal" indirimi uygulayarak 20 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 4 Kasım 2024’te meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Zühre Deniz Akdağ’a kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç çarptı. Akdağ, metrelerce savrularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Kazadan kaçan sürücü Tuğrul Duman, polis ekipleri tarafından bir sonraki kavşakta yakalandı. Yapılan incelemede Duman’ın 3.34 promil alkollü olduğu ve Akdağ’a 117 kilometre hızla, frene basmadan çarptığı belirlendi. Duman tutuklandı ve “çocuğa karşı olası kastla öldürme” suçundan yargılandı.

Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak Duman’a 20 yıl 10 ay hapis cezası verdi

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

