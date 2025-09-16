Yol verme kavgasında ortalık karıştı! Kendisine saldıranları biber gazıyla kovaladı

Yayınlanma:
İstanbul Gaziosmanpaşa‘da 2 motosikletli, yol verme tartışması sebebiyle tartışma yaşadıkları otomobil sürücüsüne sopayla saldırdı. Motosikletli 2 kişinin saldırısına uğrayan sürücü, biber gazı kullanarak kendini korudu. Sürücünün biber gazıyla kendisine saldıran kişileri kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa’ya bağlı Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda, motosikletli iki kişi ile otomobil sürücüsü arasında caddede yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından 2 motosikletli, araçlarından inerek otomobil sürücüsüne saldırdı. 2 motosiklet sürücüsü, tartıştıkları sürücünün otomobiline sopalarla defalarca vurdu.

kavga3.jpg

SÜRÜCÜ MOTOSİKLETLİLERİ BİBER GAZIYLA KOVALADI!

Otomobil sürücüsü, saldırganlara biber gazıyla karşılık verdi. Otomobilinden inen sürücü, kendisine sopayla saldıranlar kişileri biber gazıyla kovalarken o anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

kavga4.jpg

Yol verme kavgasında biber gazı sıktı: Kadın sürücü görme kaybı yaşadıYol verme kavgasında biber gazı sıktı: Kadın sürücü görme kaybı yaşadı

Ankara’da maganda dehşeti! Yaya geçidinde durmadı bir de tepki gösteren kadına saldırdıAnkara’da maganda dehşeti! Yaya geçidinde durmadı bir de tepki gösteren kadına saldırdı

Kaynak:DHA

