Oto elektrikçide facia! Sobaya atılan madde patladı: 1'i ağır 4 yaralı

Facia, akşam saatlerinde Ergani ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Oto elektrikçide sobaya yanıcı maddenin atılmasıyla patlama oldu.

Elektrik sobası yangın çıkardı: 2 çocuk babası feci şekilde can verdi

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Patlamada, iş yerindeki H.Y. (78) ile M.S.D., S.C. ve M.F.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'daki bir oto elektrikçide sobaya yanıcı madde atıldıktan sonra patlama oldu (12 Ocak 2026)

PATLAMAYA İLİŞKİN İNCLEME BAŞLATILDI

Tedaviye alınan yaralılardan H.Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. İş yerinde hasara neden olan patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.