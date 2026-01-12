Oto elektrikçide facia! Sobaya atılan madde patladı: 1'i ağır 4 yaralı
Diyarbakır'da bir oto elektrikçide sobaya yanıcı madde atılması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Facia, akşam saatlerinde Ergani ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Oto elektrikçide sobaya yanıcı maddenin atılmasıyla patlama oldu.
1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
Patlamada, iş yerindeki H.Y. (78) ile M.S.D., S.C. ve M.F.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.
PATLAMAYA İLİŞKİN İNCLEME BAŞLATILDI
Tedaviye alınan yaralılardan H.Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. İş yerinde hasara neden olan patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.
