Ankara’da maganda dehşeti! Yaya geçidinde durmadı bir de tepki gösteren kadına saldırdı

Yayınlanma:
Ankara’da bir kadın, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken yaya geçidinde yavaşlayıp yol verme sorumluluğunu yerine getirmeyen bir sürücü tarafından darbedildi. Aracından inen maganda, ilk karşısına çıkan yaşlı kadını tepkili kadın sanarak yumrukladı. Kadın yaralanırken saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Korkut Reis Mahallesi Strazburg Caddesi’nde meydana gelen olayda, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen kadın, su dağıtım firmasına ait ticari aracın hızını düşürmemesine tepki gösterdi. Yaya geçidinde yavaşlayarak yayalara yol verme sorumluluğunu yerine getirmeyen sürücü ise, ilk önüne gelen yaşlı kadına yumruk attı.

Kadın, aldığı darbeyle yere düşerken çevrede bulunan vatandaşların müdahale ettiği sürücü, aracına binerek uzaklaştı. Yaralanan kadın çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

yol-verme-kavgasinda-darbedilen-kadin-ya-905323-268928.jpg

“2-3 KERE HANIMEFENDİYE VURDU”

Olaya tanıklık eden esnaf Emre Kaya, kadına saldırdıktan sonra kaçan sürücünün peşinden koştuklarını fakat yetişemediklerini ifade ederek "Aracımı park ederken bağrışma duydum. Yolu kapatmıştı. Hanımefendiyle kavga ettiler. Ondan sonra adam 2-3 kere hanımefendiye vurdu. Arkadan gelip bir daha yumruk vurdu. Ondan sonra kadın zaten yüzüstü yere düştü. O esnada adam araca bindi, kaçtı. Ben koştum ama yetişemedim" ifadelerini kullandı.

Başka bir görgü tanığı olan Murat Güngör ise "Sanırım yol verme kavgası. Kadın karşıdan karşıya yavaş yavaş geçiyor diye şoför sinirlendi. Sonra bir münakaşa oldu. Adam kadına şiddetli bir şekilde yumruk attı ve direkt arabaya binip kaçtı gitti" sözlerini sarf etti. Olay ise, güvenlik kamerasına anbean yansırken görüntüde hafif ticari araçtan inen sürücünün yaya geçidini kullanan kadını yumruklayarak darbettiği, daha sonra aracına binip kaçtığı görüldü. Polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Kaynak:DHA

