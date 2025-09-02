Polisten kaçtı trafiği birbirine kattı! Aracına ateş edilerek yakalandı

Polisten kaçtı trafiği birbirine kattı! Aracına ateş edilerek yakalandı
Yayınlanma:
Konya’da drift atarak polisten kaçmaya çalışan sürücü B.K.,, polis ekiplerinin aracının lastiğine ateş etmesi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı anbean kaydedilirken sürücüye ayrıca 57 bin 826 TL idari para cezası uygulandı.

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Horozluhan Mahallesi’nde sivil denetim ekibi, drift yapan otomobilin sürücüsü B.K.’ye ‘dur’ ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan B.K., otomobiliyle makas atarak Yeni İstanbul Caddesi’nde kaçmaya başladı. Trafik yoğunluğu sebebiyle kaldırıma çıkan B.K., araçtan inen polis memurunun ‘dur’ ikazına rağmen kaçmayı sürdürdü.

drift-atip-polisten-kacan-surucu-otomo-893869-265488.jpg

POLİS LASTİĞİNE ATEŞ ETTİ!

Bunun üzerine polis ekipleri, şahsın aracının sol arka lastiğine ateş ederek otomobili durdurdu. Direnen sürücü, otomobilden indirilerek gözaltına alınırken sürücüye, aynı zamanda kaçışı sırasında yaptığı trafik ihlalleri nedeniyle 57 bin 826 TL idari para cezası uygulandı. Araç ise otoparka çekildi.

Kaynak:DHA

