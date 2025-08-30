Silahla düğün turu pahalıya patladı: Magandaya ceza üstüne ceza
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyunda çakarlı araçtan havaya ateş açarak insan hayatını tehlikeye atan trafik magandası yakalandı.
Saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde meydana gelen olayda, aracında çakar bulunan 06 ELS 359 plakalı otomobilin sürücüsü Dağıstan T. (30), düğün konvoyunda ilerlerken camdan çıkardığı kurusıkı tabanca ile havaya defalarca rastgele ateş etti.
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, aracı Alanyurt yolunda durdurdu.
Araçta yapılan aramada kurusıkı tabanca ile çakar düzeneği ele geçirildi.
138 BİN LİRA CEZA UYGULANDI
Sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 138 bin 172 TL, araç sahibine ise çakar takılmasına izin vermekten aynı miktarda para cezası verildi.
Çakar düzeneğine el konulurken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.
Ayrıca sürücünün ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu.
Çakarlı otomobilden havaya ateş açıldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.