Yol verme kavgasında biber gazı sıktı: Kadın sürücü görme kaybı yaşadı

Yayınlanma:
Üsküdar’da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı diğer sürücünün yanındaki kadının yüzüne biber gazı sıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kadının geçici görme kaybı yaşadığı ve saldırgan sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi. Saldırgan sürücü gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Altunizade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 MIE 319 plakalı otomobilin sürücüsü ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, diğer araca çarptıktan sonra yoluna devam etti. Bunun üzerine başlayan kavga kısa sürede küfürleşmeye dönüştü. Trafik ışıklarına kadar süren tartışmada, otomobil sürücüsü elindeki biber gazını diğer araçta yolcu koltuğunda oturan kadına sıktı. Olayın ardından sürücü hızla uzaklaşırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KADIN 3 SAAT GÖRME KAYBI YAŞADI

Biber gazına maruz kalan kadının yaklaşık 3 saat görme kaybı yaşadığı öğrenildi. Hastaneye giderek sağlık raporu alan kadın ile yanındaki sürücü, saldırgan sürücüden şikayetçi oldu. Öte yandan olay sırasında saldırgan sürücünün aracının arka koltuğunda çocuğunun da bulunduğu iddia edildi. Kadın, kısa süre önce boyun ameliyatı geçirdiğini ve başında korse olmasına rağmen saldırıya uğradığını belirtti.

Olayla ilgili çalışma yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, şüphelinin araç plakasından M.Ş. (36) olduğunu belirledi. Şüpheliye ‘Tehlikeli şerit değiştirmek’, ‘Sürücülerin işaret vermeden şerit değiştirmesi’, ‘Başkalarını tehlikeye düşürecek şekilde gereksiz ani yavaşlamak’, Saygısızca araç kullanmak’ ve ‘Emniyet kemeri kullanmamak’ maddelerinden toplam 6 bin 139 lira idari para cezası uygulandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Ayrıca gözaltına alınan şüphelinin ifadesi alınarak ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’, ‘Kasten yaralama’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Tehdit, hakaret’ suçlarından adli işlem yapıldı. Şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

